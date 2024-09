Faith Birol souligne l’importance des centrales nucléaires pour lutter contre la crise climatique

Photo : KBS News

En voyage en Corée du Sud pour l’Exposition internationale 2024 de l’industrie climatique, le patron de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a officiellement manifesté son soutien à l’initiative de Séoul pour une énergie sans carbone (CFE).Faith Birol en a fait part, aujourd’hui, dans une conférence de presse, durant laquelle son organisation et le pays du Matin clair ont annoncé une déclaration commune.Selon le numéro un de l’AIE, les centrales nucléaires sont une importante source d’énergie pour assurer la sécurité énergétique et pour lutter aussi contre le changement climatique. Il faut donc les multiplier afin d’atteindre à terme la neutralité carbone.Cet ancien économiste turc a donc promis de faire en sorte qu’un plus grand nombre de nations puissent se rallier à l’initiative sud-coréenne. Il a également fait l’éloge des technologies excellentes des centrales atomiques de la Corée du Sud.