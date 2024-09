Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, beaucoup de nuages à travers le pays sont prévus, et l'île de Jeju sera nuageuse avec des précipitations qui continueront jusqu'à cet après-midi. Ce matin, il y a du brouillard dans les régions intérieures de Gangwon et du Nord de la région de Chungcheong.Concernant les températures, dans la matinée, elles seront similaires ou légèrement inférieures à celles d'hier, soit 22°C à Séoul et entre 16°C, la minimale à Chuncheong, et 24°C, la maximale à Yeosu et Jeju.Dans l’après-midi, le mercure grimpera un peu plus qu’hier. Il fera entre 28°C, à Gangneung, et 33°C à Daejeon, avec 32°C dans la capitale, 31°C à Busan et 32°C à Jeju.