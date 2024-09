Pyongyang prépare la célébration du jour de la fondation de son régime

Photo : KBS News

La Corée du Nord semble se préparer à célébrer le 76e anniversaire de la fondation de son régime, le 9 septembre. C'est ce qu'a rapporté, aujourd'hui, Radio Free Asia (RFA), avec l'appui de photos satellites.Les images captées par la société américaine Planet Labs, dimanche dernier, montrent une scène temporaire recouverte d'une tente rouge, installée devant le Mansudae à Pyongyang. En face, on voit une nouvelle structure qui n'existait pas à la mi-août. Selon RFA, il s'agirait d'une tour destinée à accueillir des éclairages et des caméras.Lors du jour de la fondation du pays communiste en 2022 et en 2023, ce dernier avait déjà organisé un banquet et des spectacles à Pyongyang. Des célébrations similaires semblent donc être prévues cette année.En outre, la Voix de l'Amérique (VOA) a rapporté que 35 bus de grande taille étaient stationnés, également dimanche dernier, sur un terrain vague près des logis de la zone d'entraînement pour les défilés militaires au nord de l'aéroport de Mirim dans la capitale nord-coréenne. Ce qui laisse supposer qu'une parade serait actuellement en préparation.Pour rappel, lors du 75e anniversaire de la fondation l'an dernier, le régime de Kim Jong-un avait organisé un défilé des Gardes rouges ouvriers-paysans, l'équivalent des réservistes en Corée du Sud.