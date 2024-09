Chuseok : les livraisons vont être suspendues pendant les fêtes

Photo : YONHAP News

Le 17 septembre, c’est Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, en Corée du Sud. Beaucoup d’habitants du pays du Matin clair vont se reposer dès le vendredi 13, à la sortie du travail, pour recommencer à travailler le matin du jeudi 19 septembre. Bien que festivités riment avec livraisons de cadeaux, les principaux fournisseurs de services logistiques ont décidé de suspendre leurs activités.Les colis ne seront livrés que jusqu’au samedi 14 et les livraisons vont reprendre à partir du lendemain des jours fériés. Attention, si vous souhaitez que votre destinataire reçoive votre présent pour Chuseok, il faudra l’expédier avant ce jeudi pour CJ Logistics et au plus tard le lendemain pour Hanjin.Si vous commandez un cadeau via un magasin en ligne ou une chaîne de téléachat, avant de commander, il faudra donc vérifier s’il pourra arriver à temps.