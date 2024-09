Yoon examine le coût de la vie à l’approche de Chuseok

Photo : YONHAP News

Le président de la République a vérifié les prix des produits alimentaires à l’approche de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons qui tombe cette année le 17 septembre.Yoon Suk Yeol s’est rendu, hier, à une enseigne de Nonghyup Hanaro Mart, dans l’arrondissement de Dobong, à Séoul. Il a examiné lui-même les prix des pommes et des poires, les fruits indispensables pour la table d’offrande aux ancêtres. Il a aussi reçu des explications d’un responsable chargé de la vente en gros de Nonghyup Economic Holdings sur les conditions de culture et l’évolution des prix des produits agricoles. Le chef de l’Etat a ensuite demandé à la ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Alimentation de bien gérer l’offre de choux jusqu’à la période de confection du kimchi.Pour rappel, le gouvernement avait annoncé, le 28 août, une série de mesures pour stabiliser les prix avant l’une des fêtes les plus populaires en Corée du Sud. Il prévoit de faire circuler 170 000 tonnes de produits à forte demande, dont les choux et les navets, et de prolonger le régime tarifaire pour dix fruits importés jusqu’à la fin de l’année.