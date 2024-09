Réserves de change : hausse mensuelle de 2,4 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Les réserves en devises étrangères de la Corée du Sud se sont établies à 415,92 milliards de dollars fin août, enregistrant une hausse de 2,41 milliards sur un mois. C'est ce que révèlent les données publiées aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK).Selon la banque centrale sud-coréenne, les dépôts en devises étrangères auprès des établissements financiers ont diminué le mois dernier, mais l'augmentation de la valeur convertie des avoirs non libellés en dollars et celle des revenus issus de la gestion des actifs étrangers ont tiré vers le haut le chiffre global.Par ailleurs, l’indice du dollar américain a diminué de 3,1 % en passant de 104,55 en juillet à 101,34 le mois suivant. La baisse de cet indice indique l'affaiblissement du billet vert par rapport aux autres devises et sa montée signifie le renforcement de ce dernier.A la fin du mois de juillet, la Corée du Sud était le neuvième détenteur de réserves de change au monde avec 413,5 milliards de dollars. La tête du classement était occupée par la Chine avec des réserves de 3 256,4 milliards. L’empire du Milieu est suivi du Japon avec 1 219,1 milliards. Viennent ensuite la Suisse, l'Inde et la Russie.