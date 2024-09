Shin Won-sik s’entretient avec le conseiller diplomatique de Macron

Photo : YONHAP News

Shin Won-sik et Emmanuel Bonne ont échangé leurs points de vue sur la récente coopération entre Moscou et Pyongyang, et ont partagé la nécessité d’y réagir en coopération avec les alliés.Pour le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, les deux pays avaient aussi une grande marge de coopération dans la région indopacifique. L’ex-ministre de la Défense a exprimé ses attentes de développer des mesures de coopération concrètes à travers leurs ministères des Affaires étrangères. Le conseiller diplomatique du président Macron a répondu s’attendre à une coopération active avec le pays du Matin clair.Les deux côtés ont également convenu d’élargir la coopération dans divers domaines, tels que le commerce, les investissements et le changement climatique. Et, ce basé sur les discussions entre leurs chefs de l’Etat lors du sommet, tenu l’an dernier. Ils se sont notamment accordés pour discuter de mesures de coopération concrète dans les industries stratégiques de demain.Enfin, les représentants des deux pays ont décidé de travailler ensemble pour obtenir des résultats significatifs à l’occasion du 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, en 2026.