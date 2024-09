Parlement : le Minjoo dénonce une éventuelle indulgence à l’égard de la Première dame

Photo : YONHAP News

Le président du groupe parlementaire du Minjoo, le premier parti de l'opposition, a exhorté le chef de l'Etat et son parti à accepter les propositions de loi visant à lancer des enquêtes spéciales sur la mort d'un soldat du Corps des Marines et sur les divers soupçons liés à la Première dame. C’était lors de la prise de parole dans le cadre des discours des chefs de groupes de négociation, tenue ce matin à l'Assemblée nationale.Park Chan-dae a affirmé que même les détenteurs du pouvoir doivent être sanctionnés s'ils ont commis des fautes, ajoutant que c'est une question d'équité et de bon sens. Il a évoqué les soupçons de manipulation boursière et de corruption pesant sur Kim Keon-hee, tout en martelant qu'il est contraire au principe d'équité d’accorder une quelconque indulgence à cette dernière sous prétexte qu’elle est l'épouse du président de la République.Park a également appelé le Parti du pouvoir du peuple (PPP) à approuver la loi pour une enquête spéciale sur la mort du caporal Chae, décédé lors d’une mission en juillet 2023. Il a rappelé que son camp avait élaboré un texte prenant en compte la demande de la formation présidentielle qui consiste en la recommandation de procureurs chargés de l'enquête par une tierce partie.Le chef parlementaire du parti de centre-gauche a en outre plaidé pour la réforme du Parquet qui, selon lui, jouent aux « gardes rouges » du pouvoir en réprimant le camp de l'opposition.Par ailleurs, le député a déclaré que le nouveau directeur du Hall de l'Indépendance de Corée Kim Hyoung-suk et le ministre du Travail Kim Moon-soo, tous deux récemment nommés, devraient être immédiatement démis de leurs fonctions, en leur reprochant d’avoir une vision « antinationale » niant l'identité de la République de Corée.Enfin, Park n'a pas manqué de dénoncer une politique de soumission du gouvernement envers le Japon, rappelant que ce dernier maintient toujours sa revendication territoriale sur les îlots Dokdo et poursuit ses falsifications de l'Histoire.