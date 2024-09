Kishida est attendu ce vendredi à Séoul

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais va effectuer, ce vendredi, une visite de deux jours en Corée du Sud afin de tenir son dernier sommet avec le président sud-coréen de la République. C’est ce qu’a annoncé, hier, le Bureau présidentiel de Yongsan.Yoon Suk Yeol et Fumio Kishida feront le point sur la coopération entre les deux pays depuis leur prise de fonction. Les relations bilatérales et le développement de leur coopération à l’échelle régionale et internationale seront aussi abordés.D’après Séoul, le chef du gouvernement japonais espérait fort terminer en beauté la diplomatie de la navette entre les deux nations. Avant d’ajouter s’attendre à ce qu'il donne des conseils constructifs à son successeur à propos du développement des liens bilatéraux.