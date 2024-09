Yoon Suk Yeol reçoit le Premier ministre néo-zélandais

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk Yeol a reçu, aujourd'hui, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon. C’est la première fois, depuis mars 2015, qu’un chef du gouvernement de ce pays du sud-ouest Pacifique visite le pays du Matin clair pour s’entretenir avec le numéro un de ce dernier.Les deux dirigeants ont convenu d’accélérer les discussions pour élever le niveau de leur « relation de partenariat du 21e siècle » à une « relation de partenariat stratégique globale ».Par ailleurs, le chef de l’Etat sud-coréen et son interlocuteur néo-zélandais ont condamné fermement le développement d’armes nucléaire et balistique par la Corée du Nord et sa coopération militaire avec la Russie. Ils ont décidé de continuer à travailler ensemble pour dénucléariser le régime de Kim Jong-un et améliorer les droits de l’Homme de sa population. Luxon a manifesté, de son côté, son soutien au « plan audacieux » pour dénucléariser la Corée du Nord et à la « doctrine du 15 août pour la réunification » de Séoul.En outre, Séoul et Wellington ont décidé de lancer un dialogue bilatéral sur la sécurité économique. Ils augmenteront les échanges commerciaux et les investissements à l’occasion du dixième anniversaire de la signature de leur accord de libre-échange (ALE) en 2025. Dans ce cadre, ils envisagent de rechercher une possibilité d’améliorer leur coopération économique. Ils se sont aussi accordés pour dynamiser les dialogues de haut niveau afin d’échanger des informations sur les principales questions régionales et internationales.Enfin, en matière de science, d’éducation et d’échanges humains, les deux pays prévoient de développer l’industrie spatiale, dirigée par le secteur privé, et de renforcer la coopération entre les organisations nationales de gestion des catastrophes.