Services d’urgences : restriction des horaires d’accès aux hôpitaux universitaires d'Ewha et d'Ajou

Photo : YONHAP News

La crise médicale, provoquée par l'action collective des médecins résidents contre le relèvement du numerus clausus dans les facultés de médecine, continue de perturber les services de soins dans le pays.L'hôpital Mokdong de l'université Ewha, qui est le centre médical régional d'urgence du sud-ouest de Séoul, limite ses horaires d'accès aux urgences tous les mercredis, faute de personnel, et ce à partir d'aujourd'hui. L'établissement n'accepte pas de nouveaux patients en urgence entre 17h et 8h30 le lendemain. Toutefois, le mercredi 18 septembre, le dernier jour des festivités de Chuseok, les services d'urgence seront assurés normalement et la restriction d'horaires sera appliquée le lendemain.A l’hôpital universitaire d'Ajou à Suwon, dans le Gyeonggi, les urgences fonctionneront avec des horaires réduits tous les jeudis. Seuls les patients adultes nécessitant une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) seront admis.Par ailleurs, le gouvernement déploie, à partir d'aujourd’hui, 15 médecins militaires en renfort aux services d'urgence des hôpitaux en fonctionnement restreint. 230 autres médecins militaires et de santé publique seront envoyés dans différents établissements médicaux dès lundi prochain.