Système de retraite : l’exécutif présente un plan de réforme

Photo : KBS News

Le gouvernement vient de dévoiler un plan de réforme du système national de retraite. Le ministre de la Santé et du Bien-être a présenté, cet après-midi, au complexe gouvernemental de Séoul, les trois axes principaux du projet : assurer la stabilité financière à long terme, alléger la charge des jeunes et des générations futures et garantir les revenus de retraite grâce à un système de pensions multicouches.Dans ces objectifs, le taux de cotisation passera de 9 à 13 %. Le taux de remplacement du revenu nominal sera relevé, lui aussi, à 42 %. Ces modifications devraient repousser la date de l'épuisement des fonds de la pension de seize ans, jusqu’à 2072.A cela s’ajoutera un « système de correction automatique », déjà mis en place par 24 des 38 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il s’agit d’un mécanisme qui permet d’ajuster automatiquement les paramètres de calcul des pensions ou des prestations en fonction d’un indicateur démographique ou économique. Trois scénarios ont été présentés dans lesquels les règles prédéfinis s’autorégulent respectivement en 2036, 2049 et 2054. Si le système d’équilibrage est déclenché en 2036, les fonds de la pension s’épuiseront en 2088.Ensuite, l’exécutif prévoit de différencier la vitesse d’augmentation du taux de cotisation selon les générations. Il a proposé d’accroître, chaque année, ce taux de 0,25 point pour les personnes dans la vingtaine, de 0,33 pour les trentenaires, de 0,5 pour les quarantenaires et enfin de 1 point pour les cinquantenaires.Enfin, l'exécutif a conçu des dispositifs visant à assurer un revenu stable même après la retraite. Et, ce à travers plusieurs pensions, telles que celles de base, de retraite et individuelle. Par exemple, le gouvernement augmentera progressivement la somme de la pension de base, fixée actuellement à 400 000 wons, soit 270 euros. Il projette d’élargir ses aides financières pour couvrir 70 % des personnes âgées à bas revenus à partir de 2027.