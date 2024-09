Photo : YONHAP News

En ce premier jeudi du mois de septembre, de la pluie ou des averses vont tomber dans la plupart des régions du pays, particulièrement dans la seconde partie de journée.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 24°C à Séoul et Yeosu, et la maximale est pour l’île méridionale de Jeju avec 25°C. Dans le reste des régions, il fait entre 22 et 23°C, avec une minimale de 19°C à Andong et Ulsan.Dans l’après-midi, il fera 29°C dans la capitale, tout comme à Suwon et Chuncheon. Il faudra compter 32°C dans les régions intérieures et dans le Jeolla, et 33°C sur la côte est, d’Ulsan à Gangneung.