L'aéroport d'Incheon introduit de nouveaux protocoles de sécurité pour les célébrités

Photo : KBS News

Avez-vous déjà vu des foules importantes s’amasser autour de célébrités dans les aéroports ? A Incheon, c’est monnaie courante. Tous les jours, des stars arrivent de l’étranger ou partent de Corée du Sud, et leurs fans viennent les saluer, tout comme les médias spécialisés dans l’actualité people.Ces personnalités étaient jusqu’à présent accompagnées de leurs propres agents de sécurité, issus d’entreprises privées souvent employées par leurs agences. Cependant, ces derniers mois, de nombreuses controverses ont émergé, mettant notamment en cause l’excès de zèle de certains qui n’hésitaient pas à faire preuve de violence pour repousser le public venu acclamer ses stars préférées.Dans ce contexte, le premier aéroport international du pays a décidé de mettre en œuvre de nouveaux manuels de sécurité d’ici la fin du mois pour mieux gérer la protection des célébrités, mais aussi la sécurité des usagers. Ces protocoles sont conçus pour encadrer les arrivées et départs de ces personnes publiques, suite à un rapport indiquant un manque de coordination et de supervision des agences de sécurité privées.Désormais, la police de l’aéroport sera responsable de la gestion des foules, surtout si 300 à 500 personnes sont attendues. Si plus de 500 personnes sont présentes, des mesures de contrôle supplémentaires seront prises pour assurer la sécurité.L’aéroport prévoit aussi des sanctions pour les agences de sécurité privées qui se comportent de manière inappropriée, comme en cas de destruction d’infrastructures ou d'abus de pouvoir. Les entreprises de divertissement ont reçu des lettres officielles les invitant à cesser de divulguer les horaires de voyage des célébrités, afin de réduire les risques de foules importantes et de promouvoir des départs plus calmes.