EDSCG : Séoul et Washington préoccupés par les actes irresponsables de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu, hier à Washington, la cinquième réunion de leur groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie. Un dispositif également connu sous son acronyme anglais EDSCG. Il réunit de hauts fonctionnaires de diplomatie et de défense des deux pays.A l’issue de cette rencontre, les deux alliés ont publié un communiqué de presse commun. Ils y ont annoncé avoir partagé leur évaluation des actes dangereux et irresponsables de la Corée du Nord. Et ce, en référence à ses tirs de missiles répétés et à son programme d’armes de destruction massive, qui violent plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.Les deux parties ont alors manifesté leur préoccupation concernant la possibilité que ces actes, en particulier, près de la zone démilitarisée séparant les deux Corées, provoquent une escalade de tensions dans la péninsule.Séoul et Washington ont aussi réaffirmé leur volonté de dénucléariser la péninsule, de manière complète. Et de s’engager à renforcer la coordination de leur réponse au contournement des sanctions onusiennes par Pyongyang, y compris ses cyberactivités malveillantes. Sans oublier la dissuasion nucléaire comme non nucléaire.Les deux pays ont également annoncé avoir mené pour la première fois « des discussions basées sur des scénarios » en vue d’élargir leur coopération en matière de « planification politique ». Une annonce interprétée comme un échange d’idées en simulant une attaque nucléaire nord-coréenne.Le document fait par ailleurs état du soutien de Washington à la politique nord-coréenne de l’administration de Yoon Suk Yeol, et condamne en même temps la coopération militaire Moscou-Pyongyang.