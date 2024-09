BOK : le RNB réel recule de 1,4 % au second trimestre

Photo : KBS News

La Banque de Corée (BOK) a publié aujourd’hui ses estimations provisoires du revenu national du second trimestre.Selon ces données, la Corée du Sud a vu son revenu national brut (RNB) réel décroître de 1,4 % par rapport aux trois mois précédents. Il s'agit de la plus forte baisse enregistrée depuis le troisième trimestre 2021 (-1,6 %). Le montant s’est ainsi établi à 559 500 milliards de wons. Soit près de 378 milliards d’euros.Dans le détail, le revenu intérieur brut (RIB) réel a totalisé 555 100 milliards de wons. C’est un recul trimestriel de 1,2 %.Quant à la somme des revenus nets reçus de l'étranger, elle s’est chiffrée à 4 400 milliards de wons.La banque centrale explique cette perte notamment par un mauvais cru pour le commerce international dans le sillage de la dégradation des termes de l’échange.En revanche, le taux d’épargne et celui d’investissement global ont atteint 35,2 et 30,7 % respectivement. C’est 0,1 et 1 point de plus que le trimestre précédent.S’agissant du produit intérieur brut (PIB) réel, il a reculé de 0,2 %, comme l’avait prévu l’institution dans ses premières estimations de juillet.