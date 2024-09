Robert Koepcke : Moscou a reçu plus de 16 000 conteneurs de munitions nord-coréennes en un an

Photo : YONHAP News

Une conférence consacrée aux relations sud-coréano-américaines a été organisée hier à Washington. Parmi les intervenants du débat figurait le sous-secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis pour l’Asie orientale et le Pacifique.Dans sa prise de parole, Robert Koepcke est revenu sur le dossier nord-coréen. Effectivement, il a déclaré que si le régime de Kim Jong-un continuait de rejeter l’offre de dialogue américaine et répétait ses provocations, les USA n’auraient pas d’autre choix que de prendre les mesures nécessaires pour se défendre et pour protéger leurs alliés.Le haut diplomate a ensuite affirmé que son pays restait ouvert à un dialogue sans conditions préalables. Et d’ajouter que les questions humanitaires, comme la réunion des familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle, pourront s’y inviter.Ses propos sont intervenus, alors qu’une provocation grave de Pyongyang, comme un nouvel essai atomique, est redoutée à l’approche de la présidentielle américaine, début novembre.Koepcke a par ailleurs estimé que le royaume ermite avait livré au Kremlin au moins 16 500 conteneurs de munitions et de matériels connexes depuis le déplacement en Russie de son dirigeant Kim Jong-un, en septembre dernier. Selon lui, Moscou a tiré 65 missiles nord-coréens vers l’Ukraine.L’ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis s’est lui aussi exprimé. Cho Hyun-dong a alors cité la concurrence internationale pour les technologies de pointe et la menace continue de Pyongyang comme les deux plus importants défis auxquels est confrontée l’alliance Séoul-Washington.