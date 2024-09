La Corée du Nord renvoie des ballons poubelles vers le Sud

Photo : YONHAP News

Après une pause de vingt-cinq jours, la Corée du Nord a repris ses envois de ballons poubelles de l'autre côté de la frontière avec sa voisine du Sud.A en croire l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), le pays communiste a fait s’envoler quelque 420 aéronefs entre la nuit dernière et l’aube. Près de 20 d’entre eux sont tombés au sol à Séoul et dans le nord de sa province proche, celle de Gyeonggi.Toujours selon le JCS, ces lâchers ont recommencé aujourd’hui, vers 9h, et les ballons étaient toujours attachés à des sacs en plastique remplis d’ordures. Mais pas de matières dangereuses comme des agents chimiques.Le Nord larguait les ballons depuis l’ouest de son territoire pour qu’ils descendent vers la capitale sud-coréenne. Mais hier soir, le vent soufflait de l’est.Le régime de Kim Jong-un effectue ces envois depuis fin mai, en représailles à ceux de ballons transportant de la propagande par des activistes sud-coréens vers le nord. Les lancements d’hier et d’aujourd’hui sont respectivement le douzième et le treizième en un peu plus de trois mois donc.Le ministère de la Réunification a dénoncé aujourd’hui « un acte incongru et de bas étage », rappelant alors que l’Etat communiste a récemment été ravagé par des inondations graves.