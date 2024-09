Football : la Corée du Sud affronte la Palestine dans les qualifications pour la Coupe du Monde

Photo : YONHAP News

L’équipe nationale de football de Corée du Sud, sous la direction de son nouvel entraîneur Hong Myung-bo, entame aujourd'hui son parcours vers une onzième qualification consécutive à la Coupe du Monde en affrontant la Palestine. Le match, qui se joue au stade de la Coupe du Monde de Séoul, marque la première rencontre du troisième tour des qualifications asiatiques. Hong a déclaré que l’objectif principal est de gagner le premier match, tout en espérant marquer beaucoup de buts.Son Heung-min, capitaine de l’équipe et star incontestée, tentera d’y établir deux records personnels. Avec 127 matchs internationaux et 48 buts, il pourrait devenir le quatrième joueur ayant le plus de sélections en équipe nationale sud-coréenne s’il participe au match. De plus, avec trois buts supplémentaires, il surpasserait le record de 50 buts de l’entraîneur Hwang Sun-hong, se hissant ainsi au deuxième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe nationale sud-coréenne.La Palestine, classée 96e au classement FIFA, est considérée comme inférieure en termes de force par rapport à la Corée du Sud. Néanmoins, Hong Myung-bo, qui fait face à des critiques persistantes concernant son processus de nomination, est sous pression pour obtenir une victoire dès ce premier match. Le troisième tour des qualifications pour la Coupe du Monde en Asie regroupe 18 pays répartis en trois groupes, où les deux premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour la Coupe du Monde.