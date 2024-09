Le budget de sécurité pour la résidence post-présidentielle de Yoon encore indéterminé

Photo : KBS News

Le bureau de Sécurité présidentielle a déclaré que le budget alloué aux installations de sécurité de la résidence privée où le président Yoon Suk Yeol résidera après son départ n'a pas encore été déterminé. Cette réponse fait suite aux affirmations selon lesquelles il serait supérieur à celui de ses prédécesseurs.Récemment, la députée Choi Min-hee du Minjoo a déclaré, en s'appuyant sur le « Plan budgétaire et de gestion des fonds pour l'année 2025 » soumis par le ministère de la Stratégie et des Finances, que près de 14 milliards de wons, soit 9 millions d’euros, étaient alloués à la construction des installations de sécurité de la future résidence de Yoon, soit plus du double des montants alloués aux présidents précédents, à savoir 6,2 milliards pour Moon Jae-in et 6,7 milliards pour Park Geun-hye.Un représentant du bureau a précisé aujourd'hui que « le budget concerné n'est qu'une estimation provisoire ». Il a ajouté que « l'emplacement exact de la résidence n'a pas encore été décidé », et que le montant actuel repose uniquement sur une estimation faite à partir du coût du terrain dans la région de Séoul et de Gyeonggi, en tenant compte des installations de sécurité précédentes.Le représentant a également expliqué que « les coûts d'acquisition du terrain et de construction des installations de sécurité ont été calculés en fonction des directives gouvernementales et ajustés en fonction de l'inflation ». Avant d’ajouter que « si le coût du projet semble plus élevé que pour les présidents précédents, c'est parce que leurs résidences étaient principalement situées en province, tandis que la résidence de Yoon pourrait se trouver à Séoul ou dans la région de Gyeonggi, où les coûts fonciers sont plus élevés. Cependant, la superficie du terrain est environ la moitié de celle des résidences de Park Geun-hye et Moon Jae-in, et les coûts de construction sont similaires ».