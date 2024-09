Yoon Suk Yeol visite un service d’urgence et promet un soutien total

Photo : YONHAP News

Le président de la Réplique a visité hier soir un centre régional de soins urgents, celui de l’hôpital Sainte-Marie, à Uijeongbu, en banlieue nord de Séoul. Enjeu : écouter sur place les professionnels de santé et leurs difficultés.Yoon Suk Yeol a effectué ce déplacement, alors que ses détracteurs l’accusent d'être déconnecté de la réalité dans laquelle se trouvent les établissements médicaux, en particulier leurs services d’urgences, après les départs en masse des médecins internes et de leurs aînés.La situation inquiète d’autant plus que Chuseok approche. Pendant les vacances de cette grande fête traditionnelle des récoltes, la majorité des cliniques et des hôpitaux ferment leurs portes. Les patients vont alors se ruer vers les urgences.Lors de sa rencontre avec ces urgentistes hier soir, le chef de l’Etat a promis de mobiliser tous les moyens possibles pour qu’ils ne soient pas épuisés.Il a également assuré son soutien total aux spécialités peu lucratives, mais indispensables, comme la pédiatrie, l’obstétrique ou encore la médecine d’urgence. Et ce, afin que beaucoup de jeunes médecins s’y orientent désormais.