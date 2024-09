A la tribune du Parlement, Choo Kyung-ho critique fortement le Minjoo

Photo : YONHAP News

Après le patron du groupe parlementaire du Minjoo, hier, c’est au tour de son homologue du Parti du pouvoir du peuple (PPP) de s’exprimer aujourd’hui à la tribune de l’Assemblée nationale.Dans son discours, Choo Kyung-ho a accusé la principale force de l’opposition de faire cavalier seul en matière de législations controversées, seulement pour protéger son patron, Lee Jae-myung, sous le coup d’une série d’enquêtes judiciaires. Et ce, au détriment des lois visant à améliorer le quotidien des sud-Coréens.Le chef des députés de la formation présidentielle a également tiré à boulets rouges sur le mouvement de centre-gauche, qui selon lui, tente d’intimider le pouvoir judiciaire et d’influencer ainsi les décisions de celui-ci, en qualifiant cela d’abus de droit.A ce propos, le numéro deux du parti conservateur a évoqué notamment le fait que le Minjoo a déposé des motions de destitution contre plusieurs procureurs, chargés autrefois des investigations sur les soupçons pesant sur son président.Choo, qui était le premier ministre de l’Economie et des Finances de Yoon Suk Yeol, en a profité pour appeler tous les élus à redoubler d’efforts pour débattre les questions économiques liées à la vie de la population au lieu de continuer des disputes politiciennes, au moins pendant la session ordinaire en cours.Dans la foulée, il a proposé de mettre en place un dispositif consultatif réunissant les représentants des deux camps rivaux et du gouvernement, et ce afin d’examiner les projets ou propositions de loi les concernant.En Corée du Sud, un parti politique doit compter un minimum de 20 députés pour former un groupe parlementaire à l’Assemblée nationale. Actuellement, seules deux formations en disposent. Il s’agit du Minjoo, la majorité parlementaire, et du PPP.