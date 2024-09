38 North : la multiplication des activités détectée au parc industriel de Gaeseong

Photo : YONHAP News

Séoul a suspendu, en 2016, des opérations sur le site industriel de Gaeseong en territoire nord-coréen, qu’il avait créé conjointement avec Pyongyang, en 2004. En cause, un quatrième essai nucléaire de celui-ci et des tirs répétés de fusées à longue portée.Or, les activités se multiplient dans ce complexe symbole des relations intercoréennes depuis l’an dernier. C’est ce qu’a annoncé hier 38 North. Le site web américain spécialisé dans le suivi du pays communiste a avancé cette hypothèse en s'appuyant sur ses analyses des images satellites prises après la fermeture du parc.Selon le think tank américain, cette reprise peut illustrer que le régime de Kim Jong-un s’apprêtait à relancer des activités industrielles en utilisant ses propres ressources ou bien qu’il réaménage la zone afin d’y attirer les investisseurs proches de lui.