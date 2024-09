L’été 2024 a été le plus chaud de l’histoire en Corée du Sud

Photo : KBS News

Comme plusieurs autres pays au monde, la Corée du Sud a elle aussi connu cette année son été le plus chaud depuis le début des relevés en 1973. C’est ce qu’a annoncé son Agence météorologique (KMA).Les chiffres sont éloquents. La température moyenne, celle de surface de la mer et le nombre de nuits tropicales ont tous atteint un pic jamais enregistré auparavant.Entre juin et août, les températures dans le pays ont été supérieures de 1,9°C à la moyenne, pour s’élever à 25,6°C, battant le record de 2018, qui était de 25,3°C.Sur le front des nuits tropicales, 20,2 jours ont été répertoriés. C’est trois fois plus que la moyenne.La surface des océans, elle, affichait une température moyenne de 23,9°C, soit 1,1°C au-dessus de la moyenne des dix précédentes années.La saison de ces vagues de chaleur se prolonge et le mois de septembre ne marque pas le début de l’automne. Selon la KMA, les températures maximales doivent toujours dépasser le seuil de 30°C pour le moment.