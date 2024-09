Photo : YONHAP News

Ce vendredi et ce week-end, le temps sera mitigé au pays du Matin clair avec de la grisaille et des précipitations par endroits.Concernant les températures, elles aussi seront sensiblement similaires tout au long du week-end. Dans la matinée, il faut prévoir une faible amplitude, allant de 23 à 25°C dans l’ensemble du territoire, dont 24°C à Séoul et Daegu et 25°C sur toute la côte sud.Dans l’après-midi, elles seront comprises entre 29 et 32°C, dont 30°C dans la capitale, 29°C à Gangneung et jusqu’à 32°C sur l’île méridionale de Jeju.