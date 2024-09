Yoon Suk Yeol rencontre Fumio Kishida aujourd’hui à Séoul

Photo : KBS News

Le Premier ministre japonais commence, aujourd'hui, sa visite officielle en Corée du Sud pour rencontrer le président sud-coréen.Lors de cette réunion, Yoon Suk Yeol et Fumio Kishida prévoient de passer en revue les résultats de la coopération entre leurs deux pays et de discuter des moyens de renforcer leur relation et leur collaboration sur la scène régionale et internationale.Le Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que le dirigeant japonais avait souhaité cette visite. Objectif : conclure correctement la diplomatie de la navette entre Séoul et Tokyo avant la fin du mandat de son interlocuteur, prévue pour la fin du mois, et discuter de l'avenir de la coopération bilatérale. Avant d’ajouter qu’il espère que Fumio Kishida continue de donner des conseils constructifs sur la politique étrangère et le développement des relations sud-coréano-japonaises à son successeur.Cette visite est la deuxième de cette année après la participation au sommet trilatéral Corée du Sud-Japon-Chine en mai. Ce douzième sommet entre Yoon et Kishida sera probablement leur dernière rencontre officielle.