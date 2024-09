Le solde courant enregistre un excédent de 9,13 milliards de dollars en juillet

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a affiché, en juillet, un excédent de 9,13 milliards de dollars dans son solde courant, marquant le troisième mois consécutif de surplus.Selon les statistiques provisoires de la balance des paiements, publiés ce matin par la Banque de Corée, le solde courant avait été en excédent pendant onze mois consécutifs, de mai 2023 à mars de cette année, avant de passer au déficit en avril.Ce surplus est le plus élevé depuis 2015. Il est principalement attribuable à l'augmentation des exportations qui ont atteint 58,6 milliards de dollars. En particulier celles des semi-conducteurs avec 50 % de croissance par rapport à il y a un an et des équipements de communication avec 29, 8 % y ont contribué. Par région, les exportations vers l'Asie du Sud-est, la Chine, le Japon et les Etats-Unis ont progressé.En revanche, les importations en juillet se sont élevées à 50,1 milliards de dollars. Il s’agit d’une hausse de 9,4 %, principalement en raison de la croissance des importations de matières premières et de biens d'équipement. Le solde des services, de son côté, a enregistré un déficit de 2,38 milliards de dollars, principalement dû à l'élargissement du déficit des voyages à l'étranger.