La 7e réunion du groupe de travail sur les réponses aux cybermenaces de Pyongyang s’est tenue hier à Séoul

Photo : KBS News

Séoul et Washington ont organisé, hier, dans la capitale sud-coréenne, la 7e réunion du groupe de travail sur les réponses aux cybermenaces de Pyongyang. C’est ce qu’a annoncé le département d'Etat américain.Le directeur général des politiques pour la péninsule coréenne au ministère des Affaires étrangères, Lee Jun-il, et le représentant spécial adjoint du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Seth Bailey, y ont participé. Les discussions ont porté sur des mesures de coopération visant à perturber les capacités de cyberattaques ou de cybermenaces du pays communiste, utilisées pour financer des programmes illégaux d'armes de destruction massive et de missiles balistiques.Les principaux sujets de discussion incluaient la prévention et le blocage des vols de cryptomonnaies par Pyongyang, la réponse aux activités d'espionnage sur le cyberespace dans le secteur de la défense, ainsi que les stratégies pour démanteler l'infrastructure et les réseaux de fourniture de ressources humaines du royaume ermite dans le domaine des technologies de l'information. La réunion a également abordé les moyens de soutenir les pays vulnérables face aux cybermenaces nord-coréennes.Lors de ce rassemblement, en plus des représentants sud-coréen et américain, une dizaine d’organismes connexes des deux pays étaient également présents.