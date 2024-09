JCS : Pyongyang a encore envoyé 260 ballons poubelles vers le Sud

Photo : YONHAP News

L'état-major interarmées (JCS) a confirmé que la Corée du Nord avait lancé, la nuit dernière, environ 260 ballons lestés de déchets en direction du Sud.Le JCS a annoncé avoir vérifié la chute de plus de 140 débris dans la région de Séoul et de Gyeonggi, sans révéler les lieux exacts de chute pour des raisons de sécurité opérationnelle.Les contenus des ballons incluaient des papiers et des bouteilles en plastique, sans substances dangereuses pour la sécurité. Les sacs de débris accrochés aux ballons contenaient plusieurs paquets, se séparant en plusieurs petits sacs en cas d'explosion en altitude.Pour rappel, la Corée du Nord envoie depuis la fin mai des ballons de déchets vers sa voisine du Sud. Il s’agit, selon lui, d’une réaction à des tracts anti-nord-coréens émis par certaines organisations civiles sud-coréennes.