Action collective des médecins : le Bureau présidentiel propose de reprendre les discussions à zéro

Photo : YONHAP News

Si le secteur médical présente des propositions raisonnables, le Bureau présidentiel de Yongsan reprendra à zéro les discussions de l’augmentation du numerus clausus dans les facultés de médecine pour l'année 2026.C’est ce qu’a déclaré, ce matin, lors d’un entretien téléphonique avec la KBS, un haut responsable du Bureau présidentiel. Selon lui, ce dernier accueille favorablement la proposition du patron du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Han Dong-hoon. Il s’agit de créer un comité consultatif regroupant le parti au pouvoir, l’opposition, le milieu médical et le gouvernement, pour résoudre les problèmes du vide médical.Ce responsable a particulièrement souligné que le report de l'augmentation du nombre d’étudiants en médecine pour 2026, qui avait suscité des divergences entre le gouvernement et le parti au pouvoir, serait également abordé. Avant de préciser qu’il ne s’agit pas d’ajourner immédiatement cette croissance, mais que la présidence n’insiste pas non plus sur l'augmentation de 2 000 étudiants.Cette position semble être plus positive par rapport à celle qui s'opposait au report de cette hausse.