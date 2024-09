Réforme médicale : le gouvernement et le PPP font un pas en arrière

Photo : YONHAP News

La crise des médecins pourrait-elle bientôt se terminer ? Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, ont annoncé la possibilité de baisser le nombre d'admissions en écoles de médecine pour l'année 2026. Le quota avait été fixé à 2 000, mais ils sont prêts à reprendre le plan à zéro.Choo Kyung-ho, le chef du groupe parlementaire du PPP a déclaré aujourd'hui que l'exécutif et son parti souhaitent négocier avec l'esprit ouvert la réforme médicale, appelant le milieu médical à trouver un terrain d'entente raisonnable.Quant à son patron Han Dong-hoon, il a proposé de créer un groupe consultatif entre la majorité, l'opposition, le monde médical et le gouvernement afin de discuter de cet enjeu. Le bureau présidentiel de Yongsan se montre favorable pour ces deux idées.Pourtant, il n'est pas certain que le secteur médical réponde positivement à cette proposition, compte tenu du fait qu'il réclame toujours fermement de revoir le projet de la hausse du nombre d'étudiants en médecine pour l'année prochaine. Or, pour le gouvernement et le PPP, c'est déjà fixé dans le guide d'admission et il est donc impossible de le modifier.