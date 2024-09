Incendie de voitures électriques : le gouvernement prépare des mesures de sécurité

Photo : YONHAP News

Face à la montée des inquiétudes suite à l’annonce que les voitures électriques sont plus susceptibles que les autres de prendre feu, le gouvernement a annoncé prendre une panoplie de mesures.Pour commencer, il a décidé de lancer, dès le mois prochain, un système expérimental de certification de sécurité des batteries. De plus, les constructeurs automobiles seront désormais obligés de divulguer les informations clés des batteries, telles que les fabricants et les matériaux utilisés.Pour les véhicules dépourvus de systèmes de gestion de batterie, ou BMS, l'exécutif prévoit une installation gratuite, tandis que des améliorations de performance seront envisagées pour ceux qui en sont déjà équipés.Par ailleurs, afin de favoriser la lutte contre les incendies dans les parkings souterrains, les nouveaux bâtiments devront obligatoirement se doter d’extincteurs automatiques à eau.Ce n’est pas tout. Le gouvernement compte également distribuer, d'ici l'année prochaine, à toutes les casernes de pompiers du pays, des équipements destinés à l'incendie de voitures électriques comme des bassins d'eau mobiles et des couvertures anti-feu.Enfin, pour renforcer l'indemnisation des victimes, les constructeurs qui ne souscriront pas à une assurance responsabilité des produits ne pourront plus toucher des subventions des véhicules électriques à partir de l'année prochaine.