L’armée déploie son nouveau système intégré anti-drone

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense met en place un « Système intégré anti-drone dans les zones critiques » pour faire face aux menaces de la Corée du Nord.Ce système sera d'abord déployé dans une vingtaine d’unités chargées de la protection des zones clé, comme celles sous la tutelle du Commandement de la Défense de la capitale. Il est capable de détecter, d’identifier et de neutraliser les véhicules aériens sans pilote.Son projet de développement a vu le jour après la pénétration des cinq petits drones nord-coréens au Sud en décembre 2022. Ils ont franchi la ligne de démarcation militaire et certains ont même atteint Séoul. L'armée sud-coréenne a tenté de les pourchasser avec des hélicoptères et des avions, mais la traque a été inefficace et aucune frappe n’a été effectuée en raison de craintes de dommages collatéraux.Face à cette situation, les autorités militaires ont décidé en février 2023 de créer un système de réponse, et ont signé un contrat de production avec l'entreprise de défense Hanwha Systems en décembre dernier. L'objectif est de finaliser le déploiement d’ici l’année prochaine.Pyongyang continue de renforcer ses capacités en matière de drones, comme en témoigne la récente présentation de deux nouveaux appareils suicides le mois dernier.