Le président Yoon entame un sommet avec le Premier ministre japonais Kishida

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et le Premier ministre japonais tiennent actuellement un sommet bilatéral au bureau présidentiel à Yongsan, à Séoul.Arrivé en Corée du Sud pour une visite de deux jours, Fumio Kishida a rejoint à 15h30 le bureau présidentiel. Après une cérémonie de bienvenue, les deux dirigeants ont entamé une réunion en comité restreint à 15h40.Lors de ce sommet, les deux dirigeants ont prévu de faire le point sur les résultats des manœuvres bilatérales depuis l'entrée en fonction de Yoon Suk Yeol, et de discuter des moyens d'approfondir la coopération entre la Corée du Sud et le Japon, tant au niveau régional qu'international.Après cette rencontre en petit comité, les deux chefs d'État participeront à une réunion plus élargie.Dans une déclaration faite le 3 septembre, la présidence sud-coréenne avait expliqué que ce sommet avait été organisé à la demande de Kishida, qui voulait visiter une dernière fois la Corée du Sud avant de quitter ses fonctions. Cela pourrait d’ailleurs être sa dernière rencontre officielle avec Yoon.Il s'agit de la deuxième visite du Premier ministre japonais en Corée du Sud cette année, la première ayant eu lieu en mai lors du sommet trilatéral entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Ce sommet marquera la douzième rencontre entre les deux dirigeants depuis l'entrée en fonction du président Yoon.