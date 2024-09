Washington n’exclue pas Séoul de son nouveau contrôle des exportations de technologies de pointe

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont mis en place de nouvelles restrictions à l’exportation concernant les technologies de pointe cruciales pour la sécurité nationale, telles que l’informatique quantique et les semi-conducteurs de nouvelle génération.Dans ce cadre, le gouvernement américain a créé un système autorisant leurs exportations vers des pays disposant des régimes de contrôle équivalents aux siens. Cependant, la Corée du Sud n’est pas incluse dans cette liste pour l’instant. Washington a toutefois annoncé qu’il approuverait les ventes à destination de Séoul, en cas de demande de sa part. Les restrictions devraient alors avoir des impacts limités sur les entreprises sud-coréennes.Selon les règles provisoires publiées hier par le Bureau de l'Industrie et de la Sécurité (BIS) du Département américain du Commerce, les contrôles concernent l’informatique quantique, y compris les ordinateurs quantiques, les équipements associés, ainsi que les technologies utilisées pour le développement et l'entretien de ces derniers. Le BIS a également imposé des contraintes sur les outils et les machines nécessaires pour la production des semi-conducteurs de pointe.Cette mesure vise principalement les nations considérées comme des adversaires des Etats-Unis, telles que la Chine, la Russie et l'Iran. Alan Estevez, sous-secrétaire au Commerce pour l'industrie et la sécurité des USA a déclaré qu'en appliquant des contrôles des exportations similaires, les pays partageant les mêmes intérêts peuvent rendre plus difficile les menaces de leurs ennemis par le biais de ces technologies.