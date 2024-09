Le président Yoon tient son 12e sommet avec le premier ministre japonais Kishida

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu, aujourd'hui, son douzième sommet avec le Premier ministre japonais au Bureau présidentiel de Yongsan. Cette réunion a duré environ 1 heure et 40 minutes.Avant cette rencontre, Yoon Suk Yeol a souligné le fait que tous les cadres de coopération entre les gouvernements des deux pays, y compris dans les domaines économique et sécuritaire, avaient été restaurés. Avant d'ajouter qu'il était important de continuer à maintenir cette dynamique positive. En réponse, Fumio Kishida a déclaré que la coopération étroite entre les deux pays était essentielle pour la paix et la stabilité de la région.En ce qui concerne les tensions relatives aux historiques, le chef du gouvernement japonais a réaffirmé que que son pays maintenait la position de ses précédents cabinets, y compris celle de la « Déclaration Kim Dae-jung – Obuchi » qui reconnaît les erreurs de l'archipel dans le passé.Lors de cette réunion, un « Mémorandum de coopération pour la protection des ressortissants à l'étranger » a été signé, afin de protéger les citoyens des deux nationalités en cas de crise dans un pays tiers.De plus, les deux hommes politiques ont annoncé qu'ils étudiaient la possibilité d'introduire un « système de pré-inspection des entrées » pour simplifier les procédures d'immigration entre leurs deux nations.D'autre part, la présidence sud-coréenne a déclaré que les dix-neuf documents reçus hier de la part du gouvernement japonais concernant les passagers du navire Ukishima Maru étaient le fruit de la coopération bilatérale. Ces documents seront minutieusement analysés pour mieux comprendre les faits et venir en aide aux victimes. Pour rappel, ce bateau avait coulé avec des milliers de Coréens à son bord en août 1945.Enfin, la présidence a précisé qu'aucune discussion sur l'inscription des mines de Sado au patrimoine mondial de l'UNESCO n'avait eu lieu lors de cette réunion, car cette question aurait déjà été tranchée.