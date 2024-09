Météo : beau temps le matin et quelques gouttes dans l’après-midi

Photo : YONHAP News

En ce deuxième lundi du mois de septembre, le ciel est clair dans la matinée en Corée du Sud. Cependant, de la grisaille s’installera çà et là dans l’après-midi, et quelques risques de précipitations ont été annoncés par Météo-Corée, notamment dans la région métropolitaine, à Daejeon et dans le sud du Jeolla.Concernant les températures, sur le chemin du travail, ce matin, il fait 26°C à Séoul tout comme à Mokpo. Il faut compter 25°C pour Gangneung ainsi qu’à Andong, et la maximale est pour Busan et Jeju avec 29°C.Dans l’après-midi, il fera entre 33 et 34°C dans le Jeolla, à Séoul et dans toutes les régions intérieures. Néanmoins, il fera 31°C à Busan et 29°C à Gangneung.