Clap de fin pour Paris 2024

A Paris, la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques a marqué la fin de douze jours intenses de compétitions et de magnifiques moments de victoires et de partages. Ce fut un événement historique avec la participation de près de 4 400 athlètes venus de 169 pays, un record.Les athlètes sud-coréens ont participé à dix-sept disciplines, avec notamment l’équipe de goalball, qui a obtenu une qualification pour la première fois en vingt-huit ans, et l’équipe de boccia, qui a remporté sa dixième médaille d’or consécutive depuis les Jeux de Séoul en 1988. La délégation du pays du Matin clair a brillé en remportant un total de trente médailles, dont six en or, dix en argent et quatorze en bronze, se classant ainsi vingt-deuxième au classement général.Parmi les moments marquants figurent la médaille d’or de Jeong Ho-won en boccia, les performances remarquables des pongistes Kim Gi-tae et Kim Young-gun, ainsi que les exploits de tir de Park Jin-ho, qui est monté deux fois sur la plus haute marche du podium. Ce palmarès dépasse les résultats des Jeux de Tokyo, où le pays avait décroché vingt-quatre médailles, dont deux en or.Par ailleurs, Choi Yong-beom en canoë et Kim Hwang-tae en triathlon ont réussi à obtenir des places inédites dans ces disciplines, élargissant ainsi les perspectives du sport paralympique en Corée du Sud. De plus, Won Yoo-min, premier athlète sud-coréen naturalisé, a été élu au Comité international paralympique.Le président de la République a d’ailleurs réagi, félicitant les 83 athlètes sud-coréens pour leurs efforts et leur persévérance, en soulignant leur détermination inébranlable. Dans un message sur ses réseaux sociaux, il a également remercié les entraîneurs et les familles pour leur engagement et leur dévouement envers les athlètes. Avant de conclure que chaque compétition était une source d'inspiration pour la nation.