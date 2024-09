NCG : Séoul et Washington ont mené leur premier exercice de simulation

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les États-Unis ont mené, les 5 et 6 septembre, heure locale, à Washington, le premier exercice de simulation du Groupe consultatif nucléaire sud-coréano-américain (NCG TTS), afin de mieux se préparer à coordonner leurs actions dans le cadre de la dissuasion nucléaire.En révélant cette information, le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré que « cet exercice contribuerait à renforcer la coopération des deux alliés dans l'élaboration des mesures relatives à la dissuasion et à la planification nucléaires en cas de crise atomique éventuelle dans la péninsule ». Autrement dit, cet entraînement était dédié aux procédures de coopération bilatérale dans les stratégies de dissuasion élargie contre les menaces nucléaires de Pyongyang.Le ministère a également annoncé que cet exercice sera institutionnalisé afin de développer l'entraînement conjoint et les activités de simulation, destinés à appliquer la dissuasion nucléaire dans la péninsule. Il a ajouté que l'exercice de simulation militaire « sur table » (TTX) sera également régularisé au sein du NCG.Le NCG a été créé dans le cadre de la déclaration de Washington, signée par leurs dirigeants à l'issue de leur sommet en avril 2023 à la Maison Blanche.