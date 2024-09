Pyongyang condamne l'exercice de simulation du NCG

Photo : KBS News

La Corée du Nord a vivement critiqué le premier exercice de simulation (TTS) du Groupe consultatif nucléaire (NCG), qui s'est déroulé la semaine dernière à Washington.Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a qualifié, dans un communiqué publié hier par la KCNA, cet entraînement de « chantage et menaces nucléaires des États-Unis ». Il a ajouté que « ces menaces seront entièrement contenues par les capacités nucléaires d'autodéfense du régime ».Le ministère a également accusé, par le biais de l'agence de presse officielle du pays communiste, Séoul et Washington, qui « condamnent, sans fondement, les mesures d'autodéfense » de l'État ermite. Il a exprimé ses préoccupations quant à ces « actes irrationnels des ennemis qui perturbent la stabilité stratégique dans la région et augmentent la possibilité de conflits nucléaires ».L'État ermite a également dénoncé les entraînements sud-coréano-américains, tels que « Iron Mace 2 » et « Ulchi Freedom Shield », ainsi que la déclaration commune sur les directives de dissuasion nucléaire dans la péninsule. Selon lui, ces manœuvres prouvent que les discours américains sur la dénucléarisation et le dialogue avec Pyongyang n'ont pour objectif que de se moquer de Pyongyang et de tromper la communauté internationale.Par ailleurs, le communiqué nord-coréen a souligné que le régime communiste continuerait d'« appliquer des mesures pratiques pour se préparer à une confrontation nucléaire avec les États-Unis à long terme ».Séoul et Washington renforcent récemment la coopération dans le cadre de la dissuasion élargie, suite au sommet bilatéral d’avril 2023. Le Groupe consultatif nucléaire (NCG) a ainsi été créé, et son premier entraînement de simulation a eu lieu jeudi et vendredi derniers dans la capitale américaine.