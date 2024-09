JCS : Pyongyang envoie des ballons poubelles vers le Sud pour la 17e fois

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue d'envoyer des ballons poubelles vers le Sud. Cela fait maintenant cinq jours d'affilée. Une première.L'état-major interarmées (JCS) a confirmé que le pays communiste avait lancé, depuis hier matin à 9h, environ 120 ballons lestés de déchets en direction du Sud. 40 parmi eux ont été identifiés à Séoul et dans le nord de la province de Gyeonggi qui l'entoure.Selon le JCS, les contenus des ballons incluaient des papiers usés et des bouteilles en plastique, sans substances dangereuses pour la sécurité. Avant de rappeler que certains ballons contenaient plusieurs paquets de débris.La Corée du Nord a largué des ballons vers sa voisine du Sud, à dix-sept reprises depuis mai dernier. Le nombre total a ainsi atteint 1 250 et 430 d'entre eux ont atterri en dessous du 38e parallèle.Le JCS s'est engagé à donner la priorité à la sécurité de ses concitoyens et de réagir de manière ferme suivant le manuel de réponse.