La Corée du Nord célèbre la fondation du régime, apparemment sans Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a organisé, hier, une cérémonie de célébration du 76e anniversaire de la fondation du régime, un jour avant sa date officielle le 9 septembre. Mais Kim Jong-un semble ne pas avoir été de la partie.Le Rodong Shinmun a rapporté aujourd'hui que la cérémonie s'était déroulée dimanche en grande pompe dans la joie et l'émotion profonde du peuple. De nombreuses personnalités telles que Kim Tok-hun, le Premier ministre et Choe Ryong-hae, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, étaient présents. Le quotidien n'a pourtant pas explicité la présence de Kim Jong-un.Lors de son discours, Kim Tok-hun a affirmé que le régime poursuivrait sa politique dédiée à la sécurité et à la promotion des droits du peuple et réussirait sans faute à construire un Etat socialiste fort et riche en civilisation.Kim en a d'ailleurs profité pour souligner que le parti et le gouvernement renforceraient les capacités d'autodéfense du pays afin de prévenir toute guerre et de garantir la sécurité de la population et le progrès pour les futures générations.En parallèle, le journal officiel du Nord a fait part de l'ambiance festive de la cérémonie d'hier, constituée, entre autres, des manifestations culturelles des jeunes et du défilé des porte-drapeaux.Les dirigeants du parti et de l'exécutif se sont recueillis devant le Palais du Soleil, qui est le mausolée de Kim Il-sung, le fondateur du régime. Ils ont également déposé des guirlandes de fleurs au cimetière des martyrs révolutionnaires du mont Taesong, où se reposent les nord-Coréens ayant lutté pour l'indépendance face au joug japonais. Mais Kim Jong-un ne figurait pas sur les listes de ses visiteurs.