Yoon Suk Yeol nomme son nouveau chef du service de sécurité présidentielle

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk Yeol a promu Park Jong-jun, chef adjoint du service de la sécurité présidentielle, à la tête de l’institution.C'est ce qu'a annoncé, aujourd'hui, Chung Jin-suk, secrétaire général du bureau présidentiel.Selon Chung, Park a été choisi pour ses diverses expériences et compétences dans le domaine de la sécurité. Il pourra, d'après le secrétaire général, contribuer à améliorer le système de sécurité présidentielle.De son côté, le nouveau chef du service de sécurité de la Présidence a exprimé sa pleine conscience de la lourde responsabilité de protéger le chef de l'État et s'est engagé à garantir une réponse et une protection sans faille face à toute menace.Né à Gongju, dans la province de Chungcheong du Sud, le nouvellement nommé est diplômé major de l'université nationale des forces de police de Corée (KNPU). Après avoir réussi le concours administratif, il a occupé de nombreux postes au sein de la police nationale et du bureau présidentiel.