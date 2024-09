Coupe du Monde U-20 féminine : la Corée du Sud se qualifie pour les huitièmes de finale

Photo : YONHAP News

Lors de la Coupe du Monde U-20 féminine de la FIFA, hier à Bogota, la Corée du Sud a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale après sa surprenante victoire 1-0 face à l’Allemagne.L'équipe dirigée par l'entraîneuse Park Yoon-jung avait perdu son premier match contre le Nigeria 0-1 et avait fait match nul contre le Venezuela lors de son deuxième. Cependant, sa victoire contre son adversaire allemande lui a permis de finir à la troisième place du groupe D. Grâce à ce résultat, les filles ont donc obtenu une place pour les huitièmes de finale.Le tournoi, qui réunit 24 équipes réparties en 6 groupes de 4, voit les deux premières de chaque groupe ainsi que les 4 meilleures parmi les troisièmes se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour la première fois depuis la Coupe du Monde de 2014 au Canada, où elle avait atteint les quarts de finale, l'équipe a réussi à passer la phase de groupes.Après le match, Park Yoon-jung a salué l'effort de ses joueuses, et Park Su-jeong, l'autrice du but décisif, s'est réjouie de sa performance en tant qu'attaquante. En huitièmes de finale, la Corée du Sud affrontera probablement la Colombie, vainqueur du groupe A avec trois victoires en trois matchs.