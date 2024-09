Lim Yun-chan en finale des prestigieux Gramophone Music Awards

Photo : YONHAP News

Avis aux amateurs de musique classique. Le pianiste Lim Yun-chan a été nommé finaliste pour le prestigieux prix des « Gramophone Music Awards », une cérémonie britannique reconnue comme l'une des plus grandes distinctions dans le domaine. Depuis 1977, ces awards sont même surnommés les « Oscars de la musique classique ».S'il remporte la compétition, Lim deviendra le premier sud-Coréen à recevoir cette récompense. La cérémonie aura lieu le 2 octobre, et deux de ses albums, « Transcendental Études » et « Chopin: Études », sont en lice dans la catégorie piano.Lim Yun-chan est aux coudes à coudes avec le pianiste polonais Piotr Anderszewski. Cependant, avec deux de ses albums parmi les trois finalistes, ses chances de victoire sont considérées comme élevées.