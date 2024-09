KDI : 10 mois consécutifs de « faiblesse de la demande intérieure »

Photo : YONHAP News

Le Korea Development Institute (KDI), dans son rapport économique de septembre, a déclaré que « l'amélioration de l'économie nationale est limitée en raison du retard dans la reprise de la demande intérieure ».Cela fait maintenant dix mois, depuis décembre 2023, que le KDI identifie une faiblesse de la demande intérieure. Et c’est la troisième fois consécutive que cette expression est utilisée pour parler du retard de la reprise économique.Le KDI a souligné que l'impact des taux d'intérêt élevés continue de freiner les ventes au détail et les investissements en capital. Les premières, reflétant la consommation de biens, ont diminué de 2,1 % en juillet par rapport à 2023.En ce qui concerne le secteur des services, les indicateurs de production liés à la demande intérieure, tels que l'hébergement et la restauration, ont montré des signes de faiblesse.De plus, après l'affaire Tmon-Wemakeprice, les transactions dans le commerce en ligne ont également diminué.Le KDI a noté que les perspectives économiques des entreprises orientées vers la demande intérieure restent faibles, tandis que le taux de défaut des entrepreneurs individuels continue d'augmenter.