Réforme médicale : la majorité et l’opposition incitent monde médical à participer aux discussions

Photo : YONHAP News

Les partis au pouvoir et de l’opposition ont convenu de demander au monde médical de participer à un corps consultatif créé pour discuter de la réforme médicale, dont la hausse du numerus clausus en fac de médecine. C’est ce qu’ont annoncé, ce matin, les patrons du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et du Minjoo après leur réunion avec le président de l’Assemblée nationale.Selon le premier, la question la plus importante est de savoir si le milieu médical y prendra part. Choo Kyung-ho a fait savoir que son homologue du parti de l’opposition et le chef du Parlement voulaient que l’exécutif et le parti au pouvoir discutent plus activement avec les professionnels médicaux, et, ce pour que ces derniers participent au comité. Il leur a répondu que le gouvernement et son parti faisaient des efforts pour y parvenir et en feraient encore plus.Du côté du Minjoo, Park Chan-dae a déclaré que le gouvernement devrait faire une proposition sincère et persuasive pour inviter le monde médical à une table de négociation. Il a fait part de sa volonté de pencher sur cette question avant et après les vacances de Chuseok d’autant que sa formation avait proposé de créer un tel comité de consultation.