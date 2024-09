Séoul prolonge les horaires des métros et des bus pendant Chuseok

Photo : YONHAP News

Pour faire face à l’afflux de voyageurs durant Chuseok, les 17 et 18 septembre, la ville de Séoul a décidé de prolonger les horaires de fin de service de ses métros et principales lignes de bus jusqu’à 2 heures du matin sous l’égide d’un plan appelé « transport spécial pour les vacances de Chuseok ».Les vacances de la fête des récoltes et des moissons, qui s’étendront du 14 au 18 septembre, devraient concentrer la majorité des déplacements vers Séoul le jour J, le 17 septembre, et le dernier jour des vacances.Les lignes 1 à 9, ainsi que les lignes Uisinseol et Sinlim sont concernées. Le dernier train atteindra son terminus à 2 heures, mais les passagers sont invités à vérifier les horaires de leur station via les annonces ou les panneaux d'affichage.Le même jour, 124 lignes de bus, reliant les trois grands terminaux et cinq gares principales, Séoul, Yongsan, Yeongdeungpo, Cheongnyangni et Suseo verront également leurs services prolongés jusqu’à 2 heures.De plus, la ville renforcera les contrôles des stationnements illégaux autour des gares et des terminaux de bus les 13 et 18 septembre, jours prévus comme étant les plus chargés. Les taxis qui refuseraient des passagers ou qui demanderaient des tarifs abusifs seront également surveillés de près.Les horaires des derniers trajets et d'autres informations sur les transports publics peuvent être consultés sur le site web du centre d'information des transports de Séoul (http://topis.seoul.go.kr) et sur l'application Seoul Topis.