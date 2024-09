Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, il fait beau et chaud au pays du Matin clair.En effet, ce matin, sur le chemin du travail, il fait déjà plus de 27°C dans la capitale, à Mokpo et Gwangju. Jeonju enregistre 28°C et Busan presque 29°C. Ce cap est d’ailleurs passé par Jeju qui enregistre des températures avoisinant les 30°C. En revanche, il fait légèrement plus frais dans le quart nord-est avec 26°C à Gangneung et 24°C à Chuncheon.Dans l’après-midi, il fera 34°C à Séoul, entre 32 et 33°C sur la côte sud et 35°C dans les régions intérieures, notamment à Daejeon et Cheongju.