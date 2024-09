Chuseok : le nombre d’appels au 119 monte en flèche

Durant Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, qui s’étale cette année sur cinq jours, qui faut-il appeler si jamais on est blessé ou pris d’un malaise ? Le 119, un numéro à retenir, si vous êtes en Corée du Sud.D’après l’Agence nationale pour les incendies ou la NFA, durant les cinq derniers Chuseok, le nombre d’appels journalier s’est élevé à un peu plus de 41 800. Soit 28,5 % de plus que les jours ordinaires.Dans 38 % des cas, c’était pour demander des informations. Pour demander, par exemple, la localisation des hôpitaux ou pharmacies ouverts. Et dans 21 % des cas, c’était pour demander des secours.Le personnel de la NFA va être augmenté afin de venir en aide à tous ceux et celles qui en ont besoin durant les festivités.